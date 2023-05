Minacce contro l’infettivologo Bassetti: condannato un livornese

Nella foto tratta dal suo profilo Facebook ufficiale l'infettivologo Bassetti insieme al suo avvocato Rachele De Stefanis

L'annuncio sulla pagina Facebook ufficiale del noto medico: "Oltre alla pena pecuniaria comminata in conversione a quella della reclusione, dovrà pagarmi un risarcimento di 3mila euro oltre alle spese legali. Giustizia è fatta"

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale penale di Genova ha condannato un livornese per minacce e molestie nei confronti del noto medico Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e in prima linea durante la pandemia Covid per la vaccinazione contro il virus che si è abbattuto sul nostro pianeta a partire dai primi mesi del 2020. Ad annunciarlo è proprio il professionista sulla sua pagina Facebook ufficiale. “L’ennesimo personaggio no vax – scrive Bassetti – che mi ha, ripetutamente, molestato e minacciato, anche di morte, con messaggi sul mio personale numero di cellulare illecitamente diffuso, nell’agosto 2021, contro la mia volontà, su di un noto canale Telegram”.

“Il personaggio, nato a Livorno – specifica Bassetti – cui venivano contestati i reati di cui agli articoli 81, 612 e 660 c.p. (minacce e molestie in concorso, ndr) oltre alla pena pecuniaria comminata in conversione a quella della reclusione, dovrà pagarmi un risarcimento di 3mila euro oltre alle spese legali del mio avvocato Rachele De Stefanis ed alle spese processuali. Giustizia è fatta. Attendiamo l’esito degli altri processi già fissati per il 2023 e 2024″.

