Minorenne sorpreso alla guida di un’auto, sanzionati anche i genitori

Gli agenti della polizia municipale hanno notato l'auto aggirarsi per le vie di Shangai compiendo manovre sospette e l'hanno fermata trovando alla guida un minorenne

Durante il controllo del territorio per attività investigative, gli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria Investigativa della Polizia Municipale hanno notato un veicolo aggirarsi per le vie del quartiere Shangai compiendo manovre sospette. Gli agenti hanno fermato il mezzo alla guida del quale hanno trovato un minorenne. Compiuti gli accertamenti, si legge in un comunicato stampa del 18 febbraio, dopo aver fatto intervenire sul posto i genitori la pattuglia ha quindi contestato le violazioni del Codice della Strada inerenti all’art 115 c.5 per incauto affidamento del veicolo a minore, all’art. 115 c. 1 e 3 per guida di veicolo senza aver compiuto l’età e all’art. 116 c.15 per guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a tre provvedimenti di fermo amministrativo per un periodo di tre mesi oltre al sequestro amministrativo perché risultato privo di assicurazione.

