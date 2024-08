Misericordia in lutto. Addio Giuseppe, storico volontario

Giuseppe Azzarito faceva parte della famiglia della Misericordia dal 1980 quando cominciò a prestare servizio come dipendente ed ha continuato a prestare la sua opera come volontario fino a poche settimane prima di lasciarci. La Santa Messa Esequiale avrà luogo domani, giovedì 29 agosto alle ore 10.30, nella chiesa antica del Camposanto della Misericordia di Livorno

“Con grande dolore si comunica che nella sera di martedì 27 agosto è tornato alla Casa del Padre il nostro amato confratello Giuseppe Azzarito“. Così la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno comunica, tramite una nota stampa, la scomparsa di un amato volontario che da anni era al servizio della comunità.

“Il commissario, il direttore generale, il Collegio dei Capo Guardia Attivi, la Fratellanza e i dipendenti si stringono ai figli Elena ed Antonio e accompagnano l’anima di Beppe con la propria preghiera – continua la nota di cordoglio della Misericordia – Tutti lo ricordano per il suo amore per il prossimo, il suo servire gli altri in punta di piedi senza mai disturbare, il suo esserci sempre il suo fare senza mai nulla chiedere. Beppe faceva parte della famiglia della Misericordia dal 1980 quando cominciò a prestare servizio come dipendente ed ha continuato a prestare la sua opera come volontario fino a poche settimane prima di lasciarci quando la malattia gli ha reso impossibile fare servizio La camera ardente avrà luogo presso le camere del commiato della Misericordia di Livorno in viale Boccaccio. La Santa Messa Esequiale avrà luogo domani, giovedì 29 agosto alle ore 10.30, nella chiesa antica del Camposanto della Misericordia di Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©