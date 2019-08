Miss Livorno 2019, ecco le 24 finaliste

Ancora una volta musica, danza, sport e bellezza sono stati gli ingredienti della serata che ha emesso i primi verdetti. La finale il 24 alla Terrazza. Si eleggerà anche Miss Quilivorno.it 2019

Mediagallery

Dopo tanti casting e selezioni-spettacolo che hanno animato l’estate del litorale livornese, con “fuori porta” a San Vincenzo e Marina di Bibbona, giovedì sera la kermesse di Miss Livorno 2019 ha emesso i primi verdetti. Nel corso di un’ultima selezione andata in scena al bagno Imperiale di Tirrenia, messo a disposizione dalla famiglia Annibali, lo spettacolo di moda-arte-eleganza livornese, che vivrà anche quest’anno i momenti culminanti alla Terrazza Mascagni il 24 agosto ha offerto l’opportunità anche alle iscritte dell’ultim’ora, provenienti dalle serate di Miss Lido e Fiume, di sfilare in passerella al fine di ottenere il lasciapassare per il gran galà finale.

Tutte le finaliste di Miss Livorno 2019: Jennifer Gino, Elisa Giuffrida, Giada Agostinelli, Greta Ferrari, Greta Giusti, Ludovica Liverani, Carlotta Orsini, Ludovica Romeo, Ilaria Frasca, Francesca Chisari, Alessia Semerano, Sara Cantini, Giulia Di Liberto, Giorgia Demilito, Lara Donati, Aurora Bertini, Ginevra Leoni, Matilde Perini, Agnese Socci, Chiara Gai, Glory Osunbor, Martina Formica, Alessia Federigi, Lucrezia Pappalardo, Arianna Biasci, Sara Mangani.

E ancora una volta la musica, la danza, lo sport, e la bellezza sono stati gli ingredienti di una serata in cui il ruolo di protagonista è stato ritagliato appositamente per loro, per le “bimbe” concorrenti che hanno avuto modo di calarsi anche nel ruolo di indossatrici sfilando in abito da sera ed in costume firmato da “Bikini scompagnati”. Ad aprire lo show, condotto dal presentatore storico delle Miss Alberto Bucci e ambientato in un contesto elegante, sono state le coreografie del “Nina dance group” diretto da Serena Sicilia, delle scuole Evo One Club e Universal Dance School. Nel corso della serata ci sono stati altri interventi in danza con la partecipazione di allieve anche giovanissime. Ma subito dopo sono entrate in scena le aspiranti reginette di Miss Livorno 2019, curate nell’acconciatura dallo staff di “Narciso bio-parrucchieri” di via dei Pelaghi (angolo via di Salviano). Spazi musicali con interventi delle cantanti Greta Parra e Eleonora Biancani e presentazione di tecniche spettacolari degli allievi dello Zen Club e del Ninja Cave di via Pera, hanno intervallato le uscite delle bimbe livornesi, precedendo i verdetti dei giurati, che hanno portato all’elezione di cinque Miss vincitrici di “tappa”. A quel punto i flash dei fotografi e le riprese video di Michele Silvestri video maker hanno immortalato Martina Formica (quinta classificata, Miss Hair Fashion Imperiale, fascia offerta da Narciso), Greta Ferrari (quarta classificata “Miss Fashion Style”), Giorgia Demilito (terza classificata “Miss Sport”), Ludovica Liverani (seconda classificata, “Miss Dance”) e Francesca Chisari, reginetta delI’Imperiale per Miss Livorno 2018, premiata dal patron dello stabilimento balneare Paolo Annibali, da Gabriella Caverni e da Gianni Cicero, gestore del ristorante Pizzeria del bagno. Nata a Pistoia diciassette anni fa, ma residente a Livorno, alta 1,69, Francesca è iscritta al Liceo delle scienze applicate ed ha una grande passione per la danza. In una suggestiva ambientazione marina curata dalla Autorità Portuale e da Menicagli Pianoforti, ha vinto la scorsa settimana anche la selezione di Miss Livorno che si è svolta in Fortezza Vecchia. Per le cinque premiate è arrivata anche la segnalazione per Miss Blu Mare, il concorso nazionale a cui Miss Livorno è abbinato, che porterà la Miss labronica a bordo della MSC “Magnifica ” in crociera nel Mediterraneo. In chiusura di serata sono state poi rese note le ragazze ammesse alla fase finale, elette in base ai punteggi acquisiti nelle selezioni, che hanno dimostrato di saper affrontare il concorso-show labronico con il giusto spirito di divertimento e con la giusta serietà, mettendosi in gioco anche per esprimere il proprio talento al di là della bellezza fisica.

Come votare la propria Miss: una possibilità per esprimere il proprio voto a Miss Livorno 2019 è ritirare le schede voto in uno dei punti vendita del centro commerciale Fonti del Corallo (fino al 21 agosto) e imbucarlo nell’apposita urna posizionata nella nuova “piazza” del centro. Anche per questa Miss l’incoronazione avverrà nel corso del gran Galà del 24 agosto.