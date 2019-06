Miss Livorno 2019, venerdì secondo casting

Il casting di venerdì 14, dalle 16 alle 18 a Porta a Mare, è aperto a tutte coloro che vorranno iscriversi oppure ricevere anche solo informazioni e dettagli sullo svolgimento dell’iniziativa

Mediagallery

In vista delle prime fasi selettive, un nuovo appuntamento con la manifestazione Miss Livorno 2019 è in programma per venerdì 14 giugno, dalle 16 alle 18, negli uffici di direzione del centro commerciale Porta a Mare (nei pressi dell’ingresso laterale del ristorante “Porca Vacca”, in piazza Mazzini). Si tratterà del secondo casting di questa ventinovesima edizione del popolare concorso-show dedicato alle “bimbe” livornesi, la cui prima tappa ufficiale si svolgerà sabato sera 22 giugno, sulla passerella allestita proprio nell’area spettacolo di Porta a Mare. Il casting di venerdì è aperto a tutte coloro che vorranno iscriversi oppure ricevere anche solo informazioni e dettagli sullo svolgimento dell’iniziativa. Anche per la “prima” a Porta a Mare, come nelle altre tappe

di “Miss Livorno in tour” (serate anche a Marina di Bibbona, San Vincenzo, Fonti del Corallo, Fortezza Vecchia, Via Ricasoli nella Notte Bianca ed altre in fase di definizione) lo spettacolo che sarà presentato risulterà ben lontano dal concetto di semplice sfilata di Miss: come ogni appuntamento di Miss Livorno andrà infatti in scena una sorta di vero e proprio mix artistico, con una formula che da sempre riesce a riscuotere il successo del pubblico (oltre tremila persone anche lo scorso anno alla finale alla Terrazza Mascagni) ed un grande coinvolgimento anche sui canali web (i dati riscontrati dai vari video-clip delle serate parlano di 90.000 visualizzazioni nel 2018).

A Porta a Mare, inoltre, tutte le partecipanti potranno essere votate anche on line: tutti avranno la possibilità, sin dall’inizio della prossima settimana, di votare la propria miss preferita con un semplice “click”, contribuendo ad eleggere la propria “Miss Porta a Mare Web”. Altri casting (l’eventuale presenza dei genitori, come sempre, sarà graditissima), si terranno poi a Fonti del Corallo, in un “corner” allestito nella nuova piazza centrale delle “Fonti”.

Per avvicinarsi al concorso e chiedere informazioni: contattare la Cronosax Livorno tramite mail [email protected], visitare la pagina FB “il concorso Miss Livorno”, la pagina Instagram Miss Livorno, oppure chiamare il numero di telefono di riferimento 338-9968869.