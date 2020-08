Miss Livorno 2020, i nomi delle 32 finaliste

Mediagallery Si elegge anche Miss QuiLivorno.it 2020. Dopo tanti casting e selezioni, concentrate in neanche un mese a causa delle restrizioni anti Covid-19, Miss Livorno 2020 trentesima edizione ha emesso i primi verdetti

Dopo tanti casting e selezioni, concentrate in neanche un mese a causa delle restrizioni anti Covid-19, che hanno impedito di poter promuovere la consueta programmazione di serate ed appuntamenti nei locali e nelle piazze della provincia, Miss Livorno 2020, trentesima edizione, ha emesso i primi verdetti. Nel corso di un’ultima selezione andata in scena lunedì sera al Maroccone Beach Club, lo spettacolo di moda-arte-eleganza livornese, che vivrà anche quest’anno i momenti culminanti alla Terrazza Mascagni il 21 agosto, ha offerto l’opportunità anche alle iscritte dell’ultima ora, di sfilare in passerella al fine di ottenere il lasciapassare per il gran galà finale. Si sono presentate di fronte ad una giuria qualificata ben trentasette “bimbe” di scoglio, tante di Livorno-città, ma tante altre di Collesalvetti, Rosignano, Cecina e perfino dell’area pisana (avendo però solidi legami balneari, affettivi e professionali con Livorno sono state ammesse a partecipare alla Miss labronica). Introdotte dal presentatore storico delle Miss Alberto Bucci, le ragazze concorrenti hanno avuto modo di calarsi appieno nel ruolo di indossatrici sfilando in abito da sera ed in costume firmato da “Bikini scompagnati”. E’ stato presentato anche il costume creato appositamente per questa trentesima edizione da Ago & Filo Express di via Palestro, ideato da Rosa Lo Popolo e Lucia Cafagna, mostrato in passerella da Matilde Domenichini, Miss Livorno 2017. Lo spazio musicale con l’intervento della cantante Margherita Lazzeretti ed una esibizione di danza del ventre ad opera di Sara Bozzi, hanno preceduto i verdetti dei giurati, che hanno portato all’elezione di sei Miss vincitrici di “tappa”. A quel punto i flash dei fotografi e le riprese video di Michele Silvestri video maker hanno immortalato Irene Biagetti (sesta classificata, Miss “Bikini scompagnati”), Carlotta Orsini (quinta classificata “Miss Hair fashion”), Elisa Giuffrida (quarta, “Miss Fashion Style”), Aira Ladu (terza classificata “Miss Sport”), Rebecca Riccetti (seconda classificata, “Miss Dance” Maroccone) e Chiara Gai, reginetta del Maroccone per Miss Livorno 2020, premiata da Gabriele Bandecchi in rappresentanza dello stabilimento balneare e da Sabrina Evangelisti che gestisce il ristorante. Diciotto anni da compiere a settembre, Chiara è una bionda dagli occhi castani alta 1,71, studia all’ITI ed ha una grande passione per la pallavolo. Il suo sogno? Sfilare per Victoria Secret. Il personaggio più amato del mondo dello sport è Francesca Piccinini, caratterialmente si definisce paziente ma un po’ permalosa. Per le sei premiate è arrivata anche la segnalazione per Miss Blu Mare, il concorso nazionale a cui Miss Livorno è abbinato, che porterà la Miss labronica a bordo di una nave della flotta MSC in crociera nel Mediterraneo. Sulla base dei punteggi acquisiti nelle selezioni e casting a Fonti e Terme del Corallo e in relazione alle votazioni di lunedì al Maroccone Beach Club, sono emerse le ragazze ammesse alla fase finale.

Ecco le trentadue finaliste di Miss Livorno 2020 che sfileranno venerdì sera in Terrazza Mascagni (inizio alle 21,15): Carlotta Orsini, Greta Giusti, Marta Andreotti, Matilde Perini, Yasmine Nigiotti, Dea Chierchia, Rebecca Riu, Azzurra Corradini, Viviana Contini, Chiara Paolinetti, Chiara Gai, Greta Ferrari, Michelle Betti, Alessia Semerano, Irene Biagetti, Marta Filippi, Ilaria Frasca, Giorgia Demilito, Anna Polinti, Aurora Mosca, Giada Agostinelli, Elisa Giuffrida, Lara Donati, Allegra Coluccini, Stefania Brilli, Matilde Gelli, Rebecca Riccetti, Adria Pugliese, Martina Fattori, Giuly Barrasso, Aira Ladu e Gaia Tinucci.

Come votare la propria Miss Fonti del Corallo

Una possibilità per esprimere il proprio voto a Miss Livorno 2020 è votare i video-clip che ogni iscritta ha girato nei giorni scorsi presso le Terme del Corallo. Accedendo alla pagina Facebook “il concorso miss Livorno” oppure alla pagina Instagram “Miss Livorno” si può apporre il proprio “like” contribuendo ad eleggere la propria Miss. La ragazza che riceverà più “like” sarà premiata nell’ambito dello show alla Terrazza di venerdì 21.