Miss Livorno via al contest per “Miss Fonti del Corallo 2022”. E venerdì show a Porta a Mare

Tanto pubblico, tante ragazze, uno spettacolo scorrevole creato su momenti di moda intervallati da spazi musicali e da parentesi di danza: è stato un successo la seconda uscita pubblica di Miss Livorno 2022-XXXII edizione-, programmata venerdì scorso a Fonti del Corallo. La hall del Centro Commerciale di Porta a Terra si è affollata sin dal primo pomeriggio e l’intera Galleria si è a poco a poco trasformata in un grande set di moda, con le miss-modelle che hanno avuto il merito di animare per un giorno negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche e spot video. Accolte sul palco dallo storico presentatore delle Miss Alby, le bimbe livornesi (assieme anche ad alcuni giovani modelli che hanno presentato capi di abbigliamento maschili), hanno sfilato in passerella per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro Camomilla, Disegni, Conbipel, Nuna Lie, Zuiki, Colours & Beauty, Just in Case, Sonny Bono, Non Solo Sport, The End, Douglas, My Sun, Jean Luis David, Chiosco Livorno, Euronics e Erbolario.

La sfilata di venerdì, oltre ad avere il valore di selezione per Miss Livorno, è stata conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014. Ed è inoltre stata l’occasione per eleggere una nuova Miss Shopping, una nuova testimonial per Fonti del Corallo dopo l’elezione di Arianna Bini avvenuta sempre a Fonti del Corallo venerdi 15 luglio. Alle tante sfilate in passerella, agli interventi musicali delle giovani cantanti Margherita Lazzeretti e Francesca Lenzi, alle coreografie proposte dai corpi di ballo della scuola DanceMaster diretta da Riccardo Bonaretti, ha fatto così seguito la proclamazione della vincitrice di tappa di questo secondo appuntamento Moda e Miss in Galleria: si tratta di Gaia Tinucci, diciotto anni, alta 1,77, bionda dagli occhi azzurri, studia al Geometri Buontalenti ed ha una precisa aspirazione: diventare architetto. Ha una grande passione: la danza, che pratica da oltre quattordici anni. Assieme a lei sono state nominate ai fini della classifica di Miss Blu Mare Greta Giusti, Desireè Lombardini, Stella Sonetti, Ilaria Frasca e Giulia Bertuccelli.

Elette le due Miss Shopping, adesso rimane da proclamare la Miss Fonti del Corallo 2022, che verrà decretata la sera della finale di Miss Livorno alla Terrazza Mascagni, l’11 agosto, con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alle due selezioni svolte a Fonti del Corallo e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 9 agosto. Partirà infatti dal 26 luglio la corsa al voto on line: sarà sufficiente visitare la pagina face book di Fonti del Corallo, scegliere la propria miss e votarla. Tutte le partecipanti alle sfilate di venerdi 15 e di venerdi 22 luglio avranno dunque la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2022” tramite i voti dei propri “fans”. Una formula, questa, che da anni riscuote successo (negli anni scorsi venivano votate centinaia di schede cartacee) e che condurrà la sera dell’ 11 agosto a far conoscere la prescelta, nella suggestiva cornice della Terrazza.

Ecco le miss da votare online per l’elezione di “Miss Fotni del Corallo 2022” – Ginevra Eschiti, Gemma Chidini, Aurora Sani, Suemy Dendi, Clizia Armani, Arianna Bini, Carlotta Eschiti, Gaia Petrucci, Asia Murgia, Agnese Barellini, Emma Avadanei, Giulia Menelli, Vittoria Poltri, Anna Polinti, Giulia Cappello, Martina Giroldini, Giulia Galleni, Gaia Tinucci, Greta Giusti, Ilaria Frasca, Gaia Turchi, Giulia Bertuccelli, Stella Sonetti, Giada Barontini, Desireè Lombardini, Giulia Meucci e Dea Chierchia.

Prosegue intanto la possibilità per tutte le ragazze di partecipare da protagoniste agli eventi connessi a Miss Livorno. Le interessate possono contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869, oppure scrivere a [email protected], oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati a Miss Livorno.

Prossimo appuntamento con Miss Livorno 2022 è adesso per venerdì 29 luglio alle 21,30 nello spazio eventi di Porta a Mare. Per questa tappa, come è ormai consuetudine da tanti anni, le concorrenti hanno registrato nei giorni scorsi uno spot di presentazione (realizzato da Matteo Guerrieri videomaker) pubblicato sulla pagina Facebook di Porta a Mare. Si è aperta dunque la possibilità per tutti di votare la propria Miss preferita (entro le ore 15 di venerdì) e quella che otterrà più “mi piace” diverrà la “Miss Social Porta a Mare 2022”, la cui elezione avverrà al termine di una serata nella quale ci sarà spazio per la moda, la musica, la danza e lo sport. Ad accompagnare le Miss penseranno gli harleysti dello 0586 Garage, che lasceranno in esposizione per tutta la sera le loro moto ed eleggeranno una propria Miss rappresentativa.

