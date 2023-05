Missioni archeologiche all’estero. Archeologa livornese ricevuta dai Ministri

La dottoressa Silvia Lischi, dottorata all'Università di Pisa e da alcuni mesi ricercatrice all'Università di Oxford è stata invitata nella giornata di martedì 9 maggio a Roma come direttrice del Progetto DHOMIAP in Oman all'interno della manifestazione organizzata dal Campidoglio per la Giornata dell'Archeologia Italiana all'Estero. A riceverla il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano

di Giacomo Niccolini

Un’eccellenza tutta livornese che, nel campo dell’archeologia internazionale, sta lavorando bene, anzi benissimo, da diversi anni ormai. Stiamo parlando della dottoressa Silvia Lischi, dottorata all’Università di Pisa e da alcuni mesi ricercatrice all’Università di Oxford. La nostra concittadina è stata invitata nella giornata di martedì 9 maggio a Roma come direttrice del Progetto DHOMIAP in Oman all’interno della manifestazione organizzata dal Campidoglio per la Giornata dell’Archeologia Italiana all’Estero.

“Sono in tutto 234 le missioni archeologiche italiane all’estero – racconta l’archeologa – E io dal 2009 mi occupo degli scavi in Oman e in Arabia. La giornata romana è stata in primis un onore e in secondo luogo un modo anche di confronto con altre realtà e un accrescimento professionale e personale. Un momento importante anche per fare il punto della situazione e guardare al futuro tra sostenibilità, tecnologia e ricerca”.

Silvia Lischi infatti ha partecipato infatti a questa importante giornata che ha coinvolto ben 180 direttori di missioni italiane all’estero tra cui la nostra Silvia Lischi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Roma, ha voluto manifestare l’eccellenza italiana nella ricerca archeologica all’estero che le Missioni archeologiche finanziate dalla Farnesina (246 nel 2022) conducono da decenni nei cinque continenti, con l’obiettivo di accrescere presso il grande pubblico e le competenti istanze parlamentari una maggior consapevolezza e attenzione su tale eccellenza italiana.

All’evento hanno partecipato, oltre agli Ambasciatori dei Paesi nei quali operano le Missioni, qualificati rappresentanti del mondo istituzionale e accademico e 180 direttori di missione archeologica, tra cui la nostra Silvia Lischi.

I lavori della Giornata sono iniziati presto al mattino nell’Aula Giulio Cesare e sono stati aperti dall’intervento di saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a cui seguiranno gli interventi del vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Dopo i lavori sono continuati con una Tavola Rotonda moderata dal direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Pasquale Terracciano, dedicata ad illustrare gli elementi maggiormente rilevanti e i punti di forza delle preminenti Missioni italiane finanziate dal MAECI.

Nel pomeriggio lo svolgimento di 8 sessioni tematiche parallele, articolate in aree geografiche e fasi crono-tematiche, moderate dai Direttori specializzati in ciascun ambito di ricerca.

Al termine della giornata è stato l’ambasciatore Terracciano ad introdurre le relazioni finali degli 8 moderatori. L’intervento di chiusura dell’evento è stato affidato al Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi.

Condividi: