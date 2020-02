Modigliani, premiata la visitatrice numero 100mila della mostra

Si chiama Costanza Bonacci ha 30 anni ed è venuta a visitare la mostra con il marito, che le ha regalato il biglietto

Mediagallery Alla giovane è stato donato un catalogo della mostra, una pergamena, un manifesto ed il francobollo commemorativo che lo Stato italiano ha dedicato ad Amedeo Modigliani, nel centenario della sua scomparsa

È una ragazza livornese la visitatrice numero 100.000 della mostra di Modigliani. Costanza Bonacci ha 30 anni ed è venuta a visitare la mostra con il marito, che le ha regalato il biglietto. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Salvetti che ha pubblicato la foto (quella che vedete in pagina) e un post sulla sua bacheca Facebook istituzionale. “L’abbiamo attesa – scrive il primo cittadino – e le abbiamo donato un catalogo della mostra, una pergamena, un manifesto ed il francobollo commemorativo che lo Stato italiano ha dedicato ad Amedeo Modigliani, nel centenario della sua scomparsa”.

“Non mi sarei mai aspettata un’accoglienza del genere ha detto Costanza visibilmente emozionata e sorridente, rivolta a me, alle dirigenti degli uffici Cultura e Biblioteche e alla stampa al completo che ha voluto immortalare questo momento memorabile – continua il sindaco sul social network – Mancano ancora tre giorni alla fine della mostra Modigliani e l’avventura di Montparnasse, pochissimi però i biglietti disponibili, siamo quasi al sold out, per questo consiglio a chi non ha ancora effettuato la visita, di controllare il sito della mostra dove sono riportate le fasce orarie ancora disponibili”.