Modigliani sul Silos del porto

E’ stata inaugurata sabato 15 febbraio, sulla parete del silos collocato all’interno del porto, una grande installazione che, fino alla fine del 2020, ricorderà il centenario della scomparsa di Amedeo Modigliani (fotogallery in fondo all’articolo). Si tratta di un enorme telone di 250 metri quadri, raffigurante il pittore e una delle sue opere, che sarà visibile da più parti della città ed in particolare dalle navi, sia passeggeri che commerciali, che transitano in porto. La realizzazione è a cura del Comune di Livorno, Autorità Portuale, Camera di Commercio e Porto Immobiliare.