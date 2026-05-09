Moletto di Ardenza ripulito dai volontari

Appartenenza Labronica, soci del circolo, cittadini e Mr Green uniti per l'ambiente

Moletto di Ardenza ripulito dai volontari: Appartenenza Labronica, associazione attiva sul territorio con numerose iniziative a sostegno delle persone più bisognose, soci del circolo, cittadini e Mr Green uniti per l’ambiente. Armati di guanti e sacchi, i partecipanti hanno raccolto plastica, vetro e altri rifiuti lasciati lungo la scogliera restituendo decoro a uno dei punti più frequentati della costa cittadina

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