Moletto di Ardenza ripulito dai volontari
Appartenenza Labronica, soci del circolo, cittadini e Mr Green uniti per l'ambiente
Moletto di Ardenza ripulito dai volontari: Appartenenza Labronica, associazione attiva sul territorio con numerose iniziative a sostegno delle persone più bisognose, soci del circolo, cittadini e Mr Green uniti per l’ambiente. Armati di guanti e sacchi, i partecipanti hanno raccolto plastica, vetro e altri rifiuti lasciati lungo la scogliera restituendo decoro a uno dei punti più frequentati della costa cittadina
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