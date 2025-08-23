Mondo dell’arte in lutto: addio a Carlo Pepi
Il sindaco Luca Salvetti e la Giunta Comunale esprimono il proprio cordoglio per la morte di Carlo Pepi, critico d'arte e grande esperto di Fattori e Modigliani. Ha vissuto per l'arte ed ha combattuto con determinazione il mercato del falso
Nella vita ha collezionato opere di prestigio che ha conservato nelle sue case museo. “Ci auguriamo – scrive il sindaco congiuntamente con la Giunta – che le sue collezioni possano essere rese pubbliche, come da sua volontà. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”.
Critico e collezionista d’arte è stato una voce autorevole della cultura italiana e un appassionato difensore dell’autenticità delle opere. Grande esperto di Amedeo Modigliani, balzò agli onori delle cronache nel 1984, quando riconobbe subito come falsi i celebri busti recuperati nei fossi di Livorno e inizialmente considerati autentici da molti studiosi. Quell’episodio lo consacrò come punto di riferimento per rigore e indipendenza di giudizio.
