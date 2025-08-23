Mondo dell’arte in lutto: addio a Carlo Pepi

Il sindaco Luca Salvetti e la Giunta Comunale esprimono il proprio cordoglio per la morte di Carlo Pepi, critico d’arte e grande esperto di Fattori e Modigliani, scomparso all’età di 88 anni. Ha vissuto per l’arte ed ha combattuto con determinazione il mercato del falso.

Nella vita ha collezionato opere di prestigio che ha conservato nelle sue case museo. “Ci auguriamo – scrive il sindaco congiuntamente con la Giunta – che le sue collezioni possano essere rese pubbliche, come da sua volontà. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”.

Critico e collezionista d’arte è stato una voce autorevole della cultura italiana e un appassionato difensore dell’autenticità delle opere. Grande esperto di Amedeo Modigliani, balzò agli onori delle cronache nel 1984, quando riconobbe subito come falsi i celebri busti recuperati nei fossi di Livorno e inizialmente considerati autentici da molti studiosi. Quell’episodio lo consacrò come punto di riferimento per rigore e indipendenza di giudizio.

