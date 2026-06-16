Monica Barbieri va in pensione: “Lascio un pezzo di cuore”

Monica Barbieri, che ringraziamo per la disponibilità

Dopo quasi venticinque anni di servizio in Provincia, lunedì 22 giugno saluterà il lavoro da impiegata amministrativa tra pratiche per il turismo e autorizzazioni sportive senza mai perdere di vista il rapporto umano

Lunedì 22 giugno sarà una giornata speciale per Monica Barbieri. Festeggerà il suo 67° compleanno e chiuderà un importante capitolo della sua vita professionale, salutando la Provincia dopo quasi venticinque anni di servizio. Una carriera da impiegata amministrativa la sua iniziata nel dicembre del 2001 occupandosi di turismo e classificazione alberghiera. Da circa otto anni si occupa delle autorizzazioni per le competizioni sportive che si svolgono sul territorio provinciale. Accanto all’impegno professionale, Monica ha dedicato tempo anche alla comunità. Insieme al marito Mauro Favati per circa dieci anni ha seguito i percorsi di preparazione al matrimonio nella parrocchia di San Matteo. “Sono stati anni molto belli. Gli incontri con i futuri sposi ci hanno arricchito moltissimo dal punto di vista umano”. Ripensando alla sua esperienza lavorativa, ciò che emerge con maggiore forza non sono solo gli incarichi svolti ma anche le relazioni costruite nel tempo. “Dal punto di vista professionale sono molto dispiaciuta di lasciare i colleghi. Un conto è il lavoro quotidiano, un conto è il rapporto umano. Per me è sempre stato fondamentale. Le cose positive e i risultati, il più delle volte, sono la conseguenza di un buon rapporto con le persone con cui lavori”. Un principio l’ha accompagnata durante tutta la sua carriera nel servizio pubblico: mettersi nei panni di chi si rivolge agli uffici. “Mi sono sempre chiesta quale servizio avrei voluto ricevere se fossi stata dall’altra parte dello sportello. Anche quando non potevo dare la risposta che una persona sperava di ottenere, cercavo sempre di indicare una strada, un’alternativa, un aiuto. Con il sorriso. Mai mandare via qualcuno a mani vuote”. Ora è arrivato il momento dei saluti. Un passaggio che vive con gratitudine e una punta di emozione. “Vorrei ringraziare tutti: sono stati anni belli. Da ciascuno ho imparato qualcosa e se con qualcuno qualcosa non è andato come avrebbe dovuto, chiedo scusa”. Alla domanda su cosa lascia ai colleghi e all’ente dopo tanti anni preferisce non dare una risposta definitiva. “Questo lo devono dire gli altri. Io posso solo dire che lascio un pezzo di cuore”.

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