Monica e Tatiana, due livornesi sul podio di Italia In… Canto

La prima classificata Monica Stasi e la seconda classificata Tatiana Paggini

Monica Stasi 1ª e Tatiana Paggini 2ª al concorso canoro di 50&Più che vede competere cantanti dilettanti over 50. Tra le livornesi partecipanti anche Fatia Bacci. Tutta la Confcommercio festeggia i risultati dell'associazione 50&Più. La presidente Marcucci: "Fanno grandi cose. Congratulazioni!"

A vincere questa edizione di Italia In…Canto, il contest di 50&Più che premia i cantanti amatoriali over 50, è stata Livorno. Due livornesi, al primo e al secondo posto: Monica Stasi si aggiudica infatti il primo premio con la canzone “Oggi sono io”; e Tatiana Paggini con “Sempre” strappa il secondo premio. Il podio è stato deciso da una giuria d’eccezione: insieme al Maestro Peppe Vessicchio, presidente, la cantante Manuela Villa, la giornalista Ansa Marzia Apice, la docente di Cinema, Radio e Televisione Anna Bisogno e il regista e attore Maurizio Merolla. L’orchestra guidata dal Maestro Gaetano Raiola ha accompagnato i venti finalisti provenienti da tutta italia per 19ª edizione della gara canora che entusiasma e da quasi un ventennio. Hanno tenuto a fare personalmente le congratulazioni all’associazione 50&Più del nostro territorio Carlo Sangalli, presidente 50&Più nazionale, oltre che presidente Confcommercio, e Gabriele Sampaolo, segretario generale di 50&Più, e 𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘂, v𝗶𝗰𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 v𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗼 n𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝟱𝟬&𝗣𝗶𝘂̀, che nella mattibata di oggi hanno chiamato al telefono la presidente provinciale Loretta Raffaelli. “Siamo molto orgogliosi per i premi” ha commentato Loretta Raffaelli, “e in particolar modo per lo spirito con cui i nostri soci vivono le competizioni organizzate da 50&Più, un giusto equilibrio tra impegno e spirito di gruppo. Napoli è stata la cornice perfetta per queste nostre vittorie: la città in cui il vicepresidente Vincenzo Cozzolino, recentemente scomparso, ha dato vita al premio”. Tra le livornesi partecipanti anche Fatia Bacci. Tutta la Confcommercio festeggia i risultati dell’associazione 50&Più. “Fanno grandi cose”, dice la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci. “Siamo coinquilini in via Serristori 15, ed è curioso e piacevole sentire le note delle lezioni canto, vedere persone che passano con i lavori in ceramica, nonché… invidiare le gite che organizzano. E’ un servizio importante alla comunità che dà anche risultati sorprendenti in ambito artistico, oggi, e sportivo (molto spesso). Congratulazioni!”.

