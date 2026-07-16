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Monopattini, 32 multe per guida senza casco

Giovedì 16 Luglio 2026 — 16:38

Da oggi 16 luglio entra in vigore l'obbligo di copertura assicurativa. Da inizio anno la Polizia Locale ha elevato 32 sanzioni per il mancato utilizzo del casco e annuncia che i controlli proseguiranno per tutto l'anno

Sono già 32 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale nel corso del 2026 nei confronti di conducenti di monopattini elettrici sorpresi a circolare senza il casco. Il dato emerge dal bilancio dei controlli effettuati sul territorio, destinati a proseguire anche nei prossimi mesi, mentre entrano in vigore ulteriori disposizioni previste dalla legge n. 177/2024. Tra le principali novità c’è l’obbligo, in vigore dal 16 luglio 2026, di dotare i monopattini di copertura assicurativa per poter circolare. Già dal 17 maggio, inoltre, i proprietari sono tenuti ad applicare sul mezzo un contrassegno identificativo adesivo e plastificato, da posizionare in modo visibile e permanente, senza coperture o elementi che ne impediscano la lettura. Restano in vigore anche le regole specifiche previste per i monopattini elettrici, equiparati ai velocipedi salvo diverse disposizioni. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente all’interno dei centri abitati, il conducente deve aver compiuto 14 anni ed è obbligato a indossare il casco. Vietato inoltre trasportare passeggeri, animali o oggetti. Per chi circola senza casco è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 250 euro, ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni. Più pesanti le conseguenze per chi utilizza il monopattino senza il previsto contrassegno identificativo o con un contrassegno alterato, deteriorato, contraffatto oppure non chiaramente leggibile a causa di un posizionamento scorretto o della presenza di accessori che ne impediscano l’identificazione. In questi casi la sanzione varia da 100 a 400 euro, anch’essa riducibile del 30% in caso di pagamento entro cinque giorni. La Polizia Locale fa sapere che i controlli sulla regolarità della circolazione dei monopattini, sia quelli ordinari sia quelli specificamente dedicati al rispetto delle nuove norme, proseguiranno per tutto il 2026.

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