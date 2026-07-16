Monopattini, 32 multe per guida senza casco

Da oggi 16 luglio entra in vigore l'obbligo di copertura assicurativa. Da inizio anno la Polizia Locale ha elevato 32 sanzioni per il mancato utilizzo del casco e annuncia che i controlli proseguiranno per tutto l'anno

Sono già 32 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale nel corso del 2026 nei confronti di conducenti di monopattini elettrici sorpresi a circolare senza il casco. Il dato emerge dal bilancio dei controlli effettuati sul territorio, destinati a proseguire anche nei prossimi mesi, mentre entrano in vigore ulteriori disposizioni previste dalla legge n. 177/2024. Tra le principali novità c’è l’obbligo, in vigore dal 16 luglio 2026, di dotare i monopattini di copertura assicurativa per poter circolare. Già dal 17 maggio, inoltre, i proprietari sono tenuti ad applicare sul mezzo un contrassegno identificativo adesivo e plastificato, da posizionare in modo visibile e permanente, senza coperture o elementi che ne impediscano la lettura. Restano in vigore anche le regole specifiche previste per i monopattini elettrici, equiparati ai velocipedi salvo diverse disposizioni. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente all’interno dei centri abitati, il conducente deve aver compiuto 14 anni ed è obbligato a indossare il casco. Vietato inoltre trasportare passeggeri, animali o oggetti. Per chi circola senza casco è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 250 euro, ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni. Più pesanti le conseguenze per chi utilizza il monopattino senza il previsto contrassegno identificativo o con un contrassegno alterato, deteriorato, contraffatto oppure non chiaramente leggibile a causa di un posizionamento scorretto o della presenza di accessori che ne impediscano l’identificazione. In questi casi la sanzione varia da 100 a 400 euro, anch’essa riducibile del 30% in caso di pagamento entro cinque giorni. La Polizia Locale fa sapere che i controlli sulla regolarità della circolazione dei monopattini, sia quelli ordinari sia quelli specificamente dedicati al rispetto delle nuove norme, proseguiranno per tutto il 2026.

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