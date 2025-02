In via Grande 54 nuove lanterne

L'assessore Mirabelli: "Trovandosi ad una altezza leggermente inferiore rispetto ai vecchi punti luce rappresenteranno un elemento di sicurezza in più sia per gli esercizi commerciali che per i passanti"

Mentre proseguono i lavori della nuova pavimentazione, sotto ai portici sono state posizionate le prime 54 nuove lanterne: “Si trovano ad una altezza leggermente inferiore rispetto ai vecchi punti luce – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli – e questo aspetto favorendo una maggiore illuminazione a terra rappresenterà un elemento di sicurezza in più sia per gli esercizi commerciali che per i passanti. E poi secondo noi sono eleganti, di ottima rifinitura”. Le nuove lanterne sono state installate, per esempio, davanti alla farmacia comunicale 8 e nel tratto di via Grande fino all’incrocio con via Veneto. Le lanterne sono in funzione.

