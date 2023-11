Montato il ponte Bailey, Giani: “Di queste dimensioni non ha precedenti in Italia”

Il sopralluogo del 14 novembre da parte del presidente Giani insieme al sindaco Salvetti al ponte Bailey arrivato dagli Stati Uniti

Una volta in funzione, il Bailey devierà il traffico consentendo la demolizione dei Tre Ponti e la realizzazione del nuovo ponte. Il sindaco Salvetti: "Intendiamo chiamarlo Ablondi Toaff perché un ponte unisce e questi due personaggi sono entrambi significativi per la storia di Livorno"

“Il ponte Bailey (dal nome del suo ideatore l’ingegnere britannico Donald Bailey, ndr) è un’opera gigantesca che passerà accanto ai Tre Ponti rappresentando l’ultimo grande capitolo del risanamento di Livorno dopo l’alluvione del 2017. La sua messa in funzione consentirà di costruire il nuovo ponte al posto di quello attuale. E’ un qualcosa di speciale. Arriva dagli Stati Uniti e di queste dimensioni non ha precedenti in Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che martedì 14 novembre ha fatto visita al cantiere. Il sindaco Salvetti ha accompagnato il governatore al sopralluogo: “E’ una delle opere fondamentali per il rio Ardenza, che assieme al rio Maggiore è uno dei più pericolosi. Dare possibilità alle acque di defluire in maniera migliore era fondamentale. L’intervento era complicato perché siamo in una delle principali arterie di scorrimento della città. Il ponte Bailey servirà a deviare il traffico e consentirà di lavorare alla realizzazione del nuovo ponte che intendiamo chiamare Ablondi Toaff perché un ponte unisce e questi due personaggi sono entrambi significativi per la storia di Livorno”.

