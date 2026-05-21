Morte di Denny Magina, assolti i due imputati

La Corte d’Assise del tribunale di Livorno ha assolto i due imputati dall’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del 29enne livornese "perché il fatto non sussiste". Per Hamed Hamza il pm aveva chiesto 18 anni

Assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”. È questa la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise del tribunale di Livorno nei confronti di Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati nel processo per la morte di Denny Magina, il giovane livornese deceduto nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in seguito alla caduta dal quarto piano di un appartamento di via Giordano Bruno.

La Corte, presieduta dal presidente del tribunale Luciano Costantini, ha quindi escluso responsabilità penali a carico dei due imputati in relazione all’accusa di omicidio preterintenzionale.

Per Hamed Hamza, difeso dall’avvocata Barbara Luceri, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 18 anni di reclusione, pena massima prevista per il reato contestato. Per Amine Ben Nossra, assistito dall’avvocata Alessandra Natale, la procura aveva invece già chiesto l’assoluzione.

Con la sentenza emessa dal tribunale livornese si chiude dunque, almeno in primo grado, il procedimento legato alla morte del ventinovenne, avvenuta quasi quattro anni fa nel quartiere di via Giordano Bruno.

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