Morte di Denny, raccolta fondi per la famiglia

Alcuni appartenenti al gruppo costituitosi su Facebook "Giustizia per Denny" si sono trovati per fare una raccolta soldi in modo da aiutare la famiglia del ragazzo deceduto in seguito a circostanze misteriose in via Giordano Bruno

Il cuore grande dei livornesi non si ferma. E così che nella giornata di mercoledì 24 agosto davanti al supermercato Pam in Corea, alcuni appartenenti al gruppo costituitosi su Facebook “Giustizia per Denny” si sono trovati per fare una raccolta soldi in modo da aiutare la famiglia del ragazzo deceduto in seguito a circostanze misteriose in via Giordano Bruno.

“Abbiamo trovato tanta solidarietà – fanno sapere dal gruppo – sono venute tante persone e volevamo ringraziare anche la polizia municipale, che è stata con noi tutelandoci. Vi allego la foto del banchetto, con il consenso dei vigili urbani. Grazie di cuore da Debora Amadori e Alice Del Greco, e dalla famiglia Magina-Terreni”.

