Motociclista della polizia municipale spinto a terra

Due screenshot tratti dal video divise.nel.cuore

La scena è stata ripresa in un video pubblicato su divise.nel.cuore, che sta girando nelle ultime ore, durante il tragitto dei sostenitori della squadra Massese alla stazione dopo la partita al campo Magnozzi in via Orlando contro la Pro Livorno Sorgenti. Il sindaco: "Chi ha compiuto quel gesto ha fatto una cosa assurda, senza senso e assolutamente da condannare"

Motociclista della polizia municipale spinto a terra. La scena è stata ripresa in un video pubblicato su divise.nel.cuore che sta girando nelle ultime ore: una persona si avvicina all’agente fermo all’incrocio tra via delle Sorgenti e via Donnini e con una spinta alla moto gli fa perdere l’equilibrio facendolo cadere, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Il video in questione riprende i sostenitori della squadra Massese che vanno alla stazione dopo la partita al campo Magnozzi in via Orlando contro la Pro Livorno Sorgenti. Sull’accaduto interviene il sindaco Salvetti con un comunicato stampa: “Chi ha compiuto quel gesto ha fatto una cosa assurda, senza senso e assolutamente da condannare. Esprimo solidarietà e vicinanza all’agente della Municipale che era li a fare il suo prezioso lavoro e che per fortuna ha riportato solo lievi conseguenze. Una cosa inconcepibile che si unisce a tante altre situazioni inaccettabili scaturite dalla gestione complessiva di un pomeriggio di paura. La Digos sta indagando su ciò che è accaduto e siamo in attesa di capire la dinamica di tutto ciò che è successo alle Sorgenti. Di certo tutto nasce dalle scelte di gestione del flusso dei tifosi Massesi a Livorno che non riesco proprio a comprendere. Erano giorni che sui social annunciavano che sarebbero arrivati a mettere a ferro e fuoco il quartiere e si è deciso di lasciarli venire persino con tifosi della Lucchese e altri stranieri al seguito per dare manforte, con rischi per le persone, i cittadini che abitano il quartiere, i familiari degli atleti e le forze di polizia di Livorno. E poi cosa si fa? Si vieta ai livornesi la trasferta a Seravezza sette giorni dopo”.

