Movida: ultimatum scaduto. Ecco i provvedimenti presi

Sono stati adottati tre diversi provvedimenti a carico dei locali a cui era stato notificato l’avvio del procedimento: chiusura per tre giorni per Botanic a decorrere dalla notifica odierna, diffida per il Cardell'INO ed archiviazione per Sketch

Chiuso il procedimento amministrativo per i locali di via Cambini: decisa una gradualità tra i provvedimenti.

“Con la consegna delle memorie – si legge in una nota stampa della questura – ed il completamento dell’attività istruttoria sono stati adottati tre diversi provvedimenti a carico dei locali a cui era stato notificato l’avvio del procedimento: chiusura per tre giorni per Botanic a decorrere dalla notifica odierna, diffida per il Cardell’INO ed archiviazione per Sketch”.

Non essendo stato presentato un documento di azioni ed impegni condivisi, è stato necessario valutare gli elementi differenziali delle posizioni dei tre locali.

“A fare la differenza – si legge in un comunicato stampa della Questura inviato nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio alle redazioni – l’ esito dei controlli che hanno rilevato violazioni amministrative sia per Cardell’INO che Botanic e, per quest’ultimo, la frequentazione di persone con precedenti penali ed una indiscriminata somministrazione di alcolici a basso costo, riferita anche da cittadini della zona, che determina una forte attrazione di persone, per lo più giovani, che poi danno luogo, in stato di ubriachezza, a forti criticità per l’ordine pubblico nella zona”.

Non è mancata la replica di Andrea Buonanni, titolare di Botanic, colpito dal provvedimento più duro della questura: la chiusura di tre giorni. “Non mi sembra giusto quanto deciso dal questore – racconta Buonanni al telefono di QuiLivorno.it – Abbiamo sempre fatto di tutto per stare nelle regole. E questo è il risultato. Anche quanto imputato nel provvedimento non è corretto. Si parla di persone con precedenti penali. Ma dove? Forse fuori per strada. Non certo nel mio locale senza trascurare il fatto che non posso chiedere la fedina penale a chiunque mi chieda da bere. Poi, si legge di prezzi bassi. Facciamo un cocktail a 6 euro, in linea con i prezzi di mercato. E uno shottino, a due euro. Non mi sembrano prezzi fuori mercato. Anzi. Alla fine abbiamo pagato noi per tutti. Con tre giorni di chiusura. E lo scorso venerdì la multa perché non avevamo lo stereo dichiarato in Comune non per la musica alta, ma per un documento non presentato in Comune solo perché nel bar è presente uno stereo”.

In tutti i provvedimenti sono poi indicate ai tre locali le misure organizzative che si ritengono necessarie adottare nell’immediato. Nel dettaglio:

– Chiusura del pubblico esercizio alle ore 24.00;

– Vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro fino alle ore 23.00;

– Convenzione per il parcheggio in Piazza Attias o altra limitrofa riservata agli avventori dell’esercizio;

– Prosecuzione ed implementazione dell’impiego di addetti ai servizi di controllo;

– Predisposizione di apposita pulizia esterna al locale da ripetersi durante l’intero orario di apertura;

– Rimozione degli arredi esterni dopo la chiusura del locale per impedirne usi impropri.

Queste indicazioni, pur non vincolanti per gli esercenti, saranno valutate come attenuanti o esimenti di eventuali responsabilità per fatti che dovessero verificarsi in futuro.