Mr. Green e il Comitato Pontino S. Marco ripuliscono piazza Garibaldi

Domenica 16 giugno alle 9,30, Mr. Green si è trovato in piazza Garibaldi per la quarta pulizia della piazza e dintorni insieme ai volontari del Comitato Pontino San Marco. Nelle operazioni di cleaning hanno dato una mano anche alcuni passanti, mentre i ragazzi abituali frequentatori della piazza, molto attivi nelle precedenti giornate, in questa occasione non hanno partecipato perché impegnati in una importante festa musulmana.

È stata anche regalata a Mr. Green una sacca porta-pinze realizzata da Anna Andreani con vecchi jeans e si è conclusa la mattinata con un colazione per tutti i presenti offerta dal Comitato.

E’ stato un piacevole momento di convivialità in cui sono state scambiate varie idee per migliorare ed incrementare questa esperienza positiva.

