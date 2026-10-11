Mr.Green è pronto a tornare in strada

Dopo quasi un anno di lavoro, il carretto è stato rinnovato con nuove soluzioni tecniche e una mano di vernice verde. Ora manca solo il recupero della spalla per ripartire con il volontariato

Dopo quasi un anno di lavoro, impegno e tanta determinazione, il progetto “Pedalare per Brillare” è finalmente pronto a partire. Mr.Green è pronto a tornare in strada per regalare nuova luce a Livorno! Ci sono sogni che richiedono tempo, pazienza e tanta voglia di non mollare. Il mio è uno di quelli. Oggi, finalmente, posso dirlo con grande soddisfazione: il progetto “Pedalare per Brillare” è diventato realtà! Dopo quasi un anno di lavoro, il carretto è pronto e ogni dettaglio è stato pensato per renderlo più funzionale, resistente e autonomo. Abbiamo rialzato le sponde del carretto utilizzando delle lamiere di alluminio, così da renderlo più pratico e adatto al lavoro che mi aspetta. Abbiamo installato anche una batteria aggiuntiva sotto il carretto: quando quella principale si scarica, entra automaticamente in funzione la seconda, che ha un’autonomia quattro volte superiore rispetto a quella originale. E poi c’è il tocco finale: una bella mano di vernice verde, il colore che ormai rappresenta Mr.Green e la voglia di portare un po’ di luce e positività nella nostra città. Guardare oggi il risultato di tutto questo lavoro mi riempie di orgoglio. Non è soltanto un carretto sistemato e migliorato, ma il simbolo di un progetto in cui ho creduto fino in fondo, anche quando ci sono voluti tempo e sacrifici per arrivare al traguardo. Adesso manca soltanto una cosa: rimettermi in sesto con la spalla. Appena sarò pronto, potrò finalmente tornare in strada e dare il mio contributo alla città, proprio come facevo prima, mettendo a disposizione il mio tempo e il mio impegno attraverso il volontariato. Il mio obiettivo è semplice: far brillare Livorno, un gesto alla volta. Un ringraziamento speciale va a Valter Rocchi, che ha realizzato tutti i lavori relativi alla bicicletta, al carretto e alla batteria. Il suo contributo è stato fondamentale per trasformare questo progetto in qualcosa di concreto. A lui va il mio più sincero grazie! Ora il conto alla rovescia è iniziato. Mr.Green è pronto, il carretto è pronto e la voglia di ripartire è più forte che mai. Livorno, preparati: Mr.Green sta tornando!

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