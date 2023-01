Multa di 600 euro per abbandono di rifiuti sulla SP8, al limitare del bosco delle Colline Livornesi

La polizia municipale è risalita all’autore di un altro abbandono di rifiuti sulla SP8 di fronte al segnale di progressiva ettometrica II/9, al limitare del bosco delle Colline Livornesi.

Un vero sgarbo per la natura. Dalle indagini è stato possibile risalire a chi aveva abbandonato alcuni sacchi che sono stati regolarmente smaltiti. L’autore dell’abbandono dovrà pagare 600 euro di sanzione per aver violato il Testo unico dell’ambiente che vieta l’abbandono di rifiuti sul suolo.

Per gli altri rifiuti presenti, frutto della pulizia di un annesso o un pollaio, è stata richiesta la rimozione alla Provincia. Nello stesso punto il 28 ottobre 2022 la Municipale aveva sanzionato un cittadino che aveva abbandonato un piccolo trasloco (televisori, secchi, stendi panni, sacchi, una tavola da surf); anche in quell’occasione l’autore dell’abbandono era stato sanzionato per euro 600 ed aveva dovuto rimuovere tutto a proprie spese. Il 16 aprile 2022 invece un grosso scarico era stato effettuato poco più avanti: anche in quell’occasione la municipale era risalita all’autore ottenendo il ripristino dei luoghi. Da Natale ad oggi sono state elevate in tutto 15 sanzioni amministrative a tutela dell’ambiente.

