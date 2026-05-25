Multati tre proprietari senza bottiglietta dopo la fase di sensibilizzazione

L'assessora Cepparello: “Capisco il dispiacere però è anche vero che, come gli stessi cittadini ci dicono sempre, fare delle regole e poi non controllarle è abbastanza inutile. Non risultano sanzioni nei parchi pubblici”. Le multe sono state fatte in via Palestro, via Provenzal e via Grande

Sono tre le sanzioni elevate dalla polizia locale nei primi tre giorni di controlli legati all’ordinanza comunale che obbliga i proprietari dei cani a portare con sé una bottiglietta d’acqua per diluire la pipì degli animali nelle aree pubbliche. Un numero contenuto che conferma come la maggior parte dei cittadini si sia adeguata alla nuova normativa entrata in vigore il 20 maggio. L’ordinanza, valida fino al 31 ottobre, prevede l’obbligo di avere con sé acqua da utilizzare subito dopo le deiezioni liquide dei cani su marciapiedi, arredi urbani e superfici pubbliche. Vietato inoltre far urinare gli animali vicino a portoni, vetrine e ingressi di abitazioni o negozi. Le sanzioni possono andare da 25 a 500 euro. Le tre multe sono state contestate in via Palestro, via Provenzal e via Grande. Episodi che, spiegano dal Comune, non hanno lasciato margini di discrezionalità agli agenti impegnati inizialmente in verifiche mirate soprattutto alla prevenzione e all’informazione. L’assessora al decoro urbano Giovanna Cepparello fa il punto sull’attività svolta dalla municipale: “La Polizia Locale ha fatto una campagna di informazione e sensibilizzazione fino al 22 maggio, quindi per una ventina di giorni ha parlato con i proprietari dei cani incontrati per strada. Dal 22 maggio sono cominciati i primi controlli e sono state fatte tre sanzioni”. Cepparello sottolinea che il provvedimento nasce per migliorare la qualità della vita urbana: “Capisco il dispiacere, ovviamente dispiace sempre, però è anche vero che, come gli stessi cittadini ci dicono sempre, fare delle regole e poi non controllarle è abbastanza inutile. Questa regola serve a migliorare la qualità della vita in città per tutti”. Secondo quanto riferito dall’assessora, la grande maggioranza dei proprietari si sta adeguando senza problemi: “La Polizia Municipale insiste sul fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini ha la bottiglietta. Tre persone non ce l’avevano e mi dispiace molto, però fa parte delle regole che ci siano anche dei controlli”. Nessuna sanzione, invece, sarebbe stata elevata nei parchi pubblici. “Non ci risulta che siano stati sanzionati persone con il cane nel parco – aggiunge Cepparello – perché era anche un po’ l’indirizzo che ci eravamo dati”. L’assessora ha infine voluto ringraziare i cittadini per il comportamento mostrato in queste prime settimane: “Hanno dimostrato veramente una condotta buona e civile”.

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