Multe per il disco orario nel parcheggio davanti all’ospedale

Una ventina i verbali elevati ad altrettante vetture parcheggiate o per disco orario scaduto (sanzione di 18,20 €) o per disco orario non esposto (29,40 €)

Mattinata di controlli da parte della polizia municipale nel parcheggio in viale Alfieri, davanti all’ospedale, dove recentemente è stata istituita la sosta con disco orario. Intorno alle 13 del 15 giugno sono stati una ventina i verbali elevati ad altrettante vetture parcheggiate o per disco orario scaduto (sanzione di 18,20 €) o per disco orario non esposto (sanzione di 29,40 €). Ricordiamo che il disco orario è valido 2 ore dalle 8.00 alle 20.00.

