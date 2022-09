Municipale in lutto: addio a Paolo. “Persona cordiale e amichevole”

È stato nel Nucleo dei Motociclisti alla fine degli anni '80 e negli anni '90, poi all'ufficio tributi ed infine all'ufficio violazioni fino alla pensione. Una persona cordiale e amichevole, con la grande passione del camper. Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto

Il Corpo della Polizia Municipale esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la perdita del collega in pensione Paolo Costagliola.

Il comandante Annalisa Maritan e gli appartenenti al Corpo ricordano con grande affetto il collega “Paolino” come veniva chiamato affettuosamente da molti di loro.

Entrato nel Corpo con il concorso del 1972, ha prestato servizio alla Circoscrizione 5 in corso Amedeo quando le circoscrizioni erano 10.

