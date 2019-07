Muore a 53 anni madre di 4 figli

I funerali di Ilaria Monzani saranno celebrati nella chiesa dei Salesiani alle 15,30 di giovedì 1° agosto

Mediagallery

Si è spenta appena due giorni dopo aver compiuto 53 anni. Ilaria Monzani è morta in un letto del reparto di Cure Palliative mercoledì 31 luglio alle 11 del mattino. Se ne è andata via dolcemente dopo aver lottato per oltre due anni e mezzo contro un male incurabile contro il quale aveva combattuto come una leonessa e con il suo splendido sorriso come era solita fare con le difficoltà che la vita le ha messo davanti. Ilaria era una fantastica mamma a tempo pieno di quattro splendidi figli cresciuti con amore insieme al marito Massimiliano. Piangono la mamma Alberto di 26 anni, Gabriele di 24, Virginia di 22 e Giacomo di 20. Lascia la famiglia nel lutto più profondo. Una famiglia dedita al lavoro e nota in città per la storica attività di gastronomia e pizzicheria “Ciabattari” di via Cambini dove saltuariamente dava una mano con passione.

“Una donna fantastica – ricorda il fratello Carlo – che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e ai figli. Sono stati due anni e mezzo molto duri per tutti noi dove Ilaria ha sempre trovato forza proprio in chi amava e in chi le voleva bene. La piangono con amore anche i nipoti Alessandro e Gianmarco molto legati alla zia”.

I funerali di Ilaria Monzani si svolgeranno giovedì 1° agosto alle 15,30 all’interno della chiesa dei Salesiani. Sarà, come da sua richiesta, proprio don Paolo Razzauti a celebrare le esequie. Il corteo funebre partirà alle 15 dalla camera mortuaria dell’ospedale di viale Alfieri dove è allestita la camera ardente per chi vorrà tributarle un ultimo saluto nella mattina di giovedì 1° agosto. “Niente fiori – specificano dalla famiglia – ma donazioni alle Cure Palliative, reparto che ringraziamo di cuore insieme alla Pubblica Assistenza per le cure amorevoli date negli ultimi tempi, o alle suore Carmelitane alle quali era molto devota Ilaria”.