Murale per Pippi e Odu al moletto di Antignano: in centinaia alla inaugurazione

Emozione e applausi per le oltre 300 persone tra amici e familiari riunite davanti all'omaggio ai due giovani venuti a mancare. Presente anche il sindaco Salvetti: “Un momento struggente che unisce tutta la comunità”

Su instagram abbiamo pubblicato il video della scopertura

Un momento intenso e carico di emozione ha segnato il pomeriggio di oggi lungo la discesa che conduce al moletto di Antignano, uno dei luoghi più cari a Lorenzo “Pippi” e Odu, due giovani venuti a mancare. “L’idea é nata dal primissimo torneo di biliardino fatto due estati fa. L’attesa è stata lunga soprattutto per ottenere tutti i permessi. Il nostro gruppo, quello di Pippi, e il loro frequentano il moletto: siamo entrati in contatto e abbiamo deciso di omaggiare i nostri amici”, spiega il portavoce. All’inaugurazione erano presenti almeno 300 persone tra familiari, amici, persone vicine ai due ragazzi e passanti. Ha partecipato anche il sindaco Salvetti, che ha condiviso sui social un pensiero toccante: “I nostri ragazzi e le nostre ragazze, tutti insieme, per un momento struggente. Un pomeriggio coinvolgente con i giovani pronti a mostrare l’energia che nasce dall’affetto e dall’amicizia più profonda”. Al momento della scopertura del murale, simbolo di legame, memoria e appartenenza, sono partiti lunghi e sentiti applausi. “Un ringraziamento al Comune, al primo cittadino per la presenza, al Consiglio di Zona 5, a Vivi di Antignano e a Ninjart che lo ha realizzato”. A destra, accanto alla scritta centrale “Per amore tuo”, i volti e due dediche: quella per Pippi, “Nei giardini della memoria, nel palazzo dei sogni è lì che ci rincontreremo”, e quella per Odu: “Not just another black”.

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