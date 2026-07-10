Murale per Protti ai Lido: “Ci hai insegnato cosa significa amare Livorno”

Foto Alessandro Solimani

La famiglia Ganni racconta il significato dell'omaggio realizzato per l'indimenticato capitano amaranto: "Non vogliamo celebrare soltanto il calciatore, ma l'uomo, i suoi valori e il legame indissolubile con la città"

La famiglia Ganni racconta il significato del murale dedicato a Igor Protti all’interno dei Bagni Lido, un omaggio destinato a diventare un simbolo permanente di riconoscenza verso uno dei personaggi più amati nella storia di Livorno. L’opera è stata realizzata dagli artisti Chiara Del Chirico, in arte Eyes (@inksi9ht), e Davide Cecchi in arte Mako (@scorie_lettere). “Ci sono persone che il tempo non riesce a cancellare – spiegano Nicola e Michele Ganni -Persone che entrano nel cuore di una città e ci restano per sempre, non soltanto per quello che hanno fatto sul campo, ma per l’uomo che hanno dimostrato di essere ogni giorno”. Per la famiglia Ganni, l’opera rappresenta molto più di un semplice intervento artistico. “Per noi Igor non è stato soltanto un immenso calciatore. È il simbolo dell’umiltà, del sacrificio, dell’appartenenza e dell’amore incondizionato per Livorno. Un uomo che ha saputo insegnare che i valori contano più delle vittorie e che il rispetto vale più di qualsiasi trofeo”. Il murale nasce con l’obiettivo di lasciare un segno duraturo in uno dei luoghi simbolo dell’estate livornese. “Con questo murale vogliamo lasciare un segno che resterà nel tempo, affinché chiunque passi dai Bagni Lido possa fermarsi anche solo per un istante e ricordare cosa significa amare davvero la propria città. Lo ritoccheremo annualmente con amore”. Un gesto che è soprattutto un ringraziamento a chi ha saputo rappresentare Livorno ben oltre il calcio. “È il nostro modo di dire grazie a una persona che ci ha fatto emozionare, sognare e sentire orgogliosamente livornesi”. La conclusione è affidata a parole che racchiudono lo spirito dell’iniziativa: “Perché i veri campioni non smettono mai di vivere: continuano a farlo nei ricordi, nei valori che hanno trasmesso e nel cuore della loro gente. Grazie di tutto, Igor”.

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