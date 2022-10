Muro pericolante, chiuso per lavori il parco di via Tiberio Scali

Nella foto l'avviso di chiusura del parco

Il provvedimento di chiusura totale rimarrà in vigore fino a quando non sarà installata una recinzione di contenimento che isoli la zona potenzialmente interessata dal ribaltamento del muro

L’ufficio Parchi e Verde pubblico del Comune di Livorno ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea del parco di via Tiberio Scali, l’area a verde pubblico recintata e attrezzata con giochi per bambini che si trova di fronte al cortile e alla palestra delle scuole Fattori (tra via Gaetano Mazzoni e via Bernardo Prato). Il provvedimento si è reso opportuno in seguito alla segnalazione da parte di cittadini residenti della caduta di frammenti dal muro perimetrale posto lungo tutto il lato ovest del parco. Il sopralluogo disposto dai tecnici comunali ha evidenziato un concreto pericolo di cedimento del muro con ribaltamento verso il lato del parco, per la presenza di una crepa importante, a cui si aggiunge un’accentuata inclinazione anomala del muro, che addirittura si muove a ogni leggera pressione e, in prossimità del terreno, appare scollegato dalla fondazione. “Visto che il parco è molto frequentato, in particolare da bambini – scrive il Comune in una nota – e non essendo possibile provvedere nell’immediato alla realizzazione di una recinzione in grado di impedire qualsiasi avvicinamento al muro pericolante, gli uffici comunali hanno disposto l’immediata chiusura temporanea di tutto il parco, con divieto di accesso a tutta l’area”. Il provvedimento di chiusura totale rimarrà in vigore fino a quando non sarà installata una recinzione di contenimento che isoli la zona potenzialmente interessata dal ribaltamento del muro, dopodiché il parco potrà essere parzialmente riaperto, in attesa della ricostruzione definitiva del muro di confine.

