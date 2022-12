Museo di Storia aperto sabato 31 fino alle 13 e per Epifania

Il complesso museale di via Roma riapre il 2 gennaio e sarà aperto straordinariamente anche nel giorno dell’Epifania. Tutto lo staff del Museo augura una splendida fine d’anno e un 2023 di serenità

Il 2022 volge al termine, un anno ricco di iniziative culturali, didattiche, scientifiche proposte dal complesso museale di Villa Henderson. Per tutti gli appassionati grandi e piccini il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo sarà aperto e visitabile nella giornata del 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 mentre il primo di gennaio osserverà una giornata di chiusura. Il complesso museale riapre il 2 gennaio e sarà aperto straordinariamente anche nel giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2023, con orario 15 – 19. Per il giorno della Befana, nell’ambito del progetto “Giocando S’Impara”, è in programma una divertente iniziativa la “Caccia al tesoro della Befana” dedicata ai bambini ed alle famiglie. Tutti insieme per un imperdibile gioco a squadre che vedrà i partecipanti trasformarsi in abili detective alla ricerca del tesoro della Befana!! Tutta la famiglia dovrà andare a caccia degli indizi nascosti nelle sale espositive per raggiungere il prezioso bottino: quali misteri andranno risolti per aggiudicarsi la calza? L’attività è dedicata ad adulti e bambini dai 5 anni in su. Ricordiamo al nostro pubblico che è ancora possibile visitare fino al 8 gennaio 2023 la Mostra “+2° Accelerazione Pericolosa”, esposizione fotografica curata dal Photo reporter Fabrizio Sbrana e organizzata da Fondazione Piaggio, Fondazione Livorno e Fondazione Livorno Arte e Cultura. Tutto lo staff del Museo augura una splendida fine d’anno e un 2023 di serenità.

INFO:

Segreteria museo:

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18

domenica ore 15-18

