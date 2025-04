Naemi dedica la tesi in infermieristica a Mario, Christian e Kyra

Il capitolo finale della tesi, la 22enne livornese ha voluto dedicarlo alla storia di Christian Bartoli, figlio di Mario: "Ringrazio mamma per avermi fatto conoscere la storia e ringrazio Mario: ha un cuore d'oro, un onore averlo conosciuto"

Si chiama Naemi, il 28 aprile compirà 23 anni, e il 15 aprile si è laureata in infermieristica al Polo Didattico di Livorno discutendo la tesi all’Università di Pisa dal titolo “Il ruolo infermieristico nella gestione del donatore di organi e tessuti: normative, monitoraggio ed assistenza”. E il capitolo finale della tesi, la 22enne livornese ha voluto dedicarlo alla storia di Christian Bartoli, figlio di Mario, scomparso nel 1998 a 17 anni. “Una storia che io non ho vissuto personalmente poiché non ero ancora nata. Tuttavia, quando ho detto a mamma quale sarebbe stato l’argomento della tesi lei mi ha parlato della sua storia. Una storia che parla di donazione di organi e che ho quindi pensato di inserire per sensibilizzare i giovani come me su un tema così grande e importante. Se da una parte il dolore per lui è stato ed è lacerante e inimmaginabile, dall’altra ha trovato il modo di fargli vivere la sua vita. Ha un cuore d’oro Mario. È stato un onore per me averlo incontrato e conosciuto per conoscere a fondo tutta la storia”. Naemi ha voluto dedicare la tesi alla sua famiglia, a Mario, Christian e Kyra. E Mario non è voluto mancare il 15 aprile.

