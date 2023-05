Napoli campione, festa in piazza della Repubblica

Chi a piedi, chi in auto, chi in scooter ha raggiunto la piazza dando vita a caroselli e festeggiamenti incontenibili, quanto forse inaspettati, tra clacson, cori e bandiere. Circa 1000 i tifosi presenti

Clacson e cori, fuochi d’artificio e fumogeni. Tutto questo e molto altro si è visto nella serata del 4 maggio in piazza della Repubblica da parte dei tifosi napoletani presenti a Livorno al termine della partita Udinese-Napoli (1-1) che ha regalato agli azzurri il terzo scudetto della storia. Chi a piedi, chi in auto, chi in scooter ha raggiunto la piazza con le bandiere dando vita a caroselli e festeggiamenti incontenibili, quanto forse inaspettati. Circa mille i tifosi presenti. Nel giro di pochi minuti il traffico verso la piazza si è bloccato.

Condividi: