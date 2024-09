Napoli-New York con la chitarra livornese del maestro Pietroni

Prima laurea Toscana di chitarra flamenca, Federico Pietroni ha dato il suo contributo nell'arrangiamento musicale di Parzunarella mia, uno dei brani principali del film del regista Gabriele Salvatores in uscita nelle sale italiane a novembre

Con l’uscita imminente nelle sale italiane a novembre, l’attesissimo film di Gabriele Salvatores, Napoli-New York, si preannuncia già come un’opera destinata a lasciare il segno non solo per la potenza narrativa e la regia inconfondibile del regista premio Oscar, ma anche per la straordinarie colonne sonore che accompagneranno la pellicola. In particolare, tra le musiche del Maestro Federico De Robertis, spicca la partecipazione del Maestro livornese Federico Pietroni (prima laurea Toscana di chitarra flamenca con il massimo dei voti piu menzione, docente nelle scuole di Altopascio e Viareggio e nell’ultimo anno docente pure al conservatorio di Terni in chitarra flamenca) la cui interpretazione, tra chitarra flamenca e “chitarra battente”, firmerà il suo contributo per l’arrangiamento musicale su uno dei brani principali del film. Federico Pietroni, noto per la sua abilità nel coniugare la passione del flamenco con sonorità moderne e innovative come nel suo progetto “FlameProject”, ultimamente reduce dal grande esito ottenuto in “Effetto Venezia 2024”, ha contribuito a regalare nel film la sua esperienza e creatività in uno dei passaggi più importanti. Le sonorità interpretate, trasporteranno lo spettatore in un viaggio sonoro che attraversa l’oceano, riflettendo il tema del film: la migrazione e la speranza in una nuova vita oltreoceano. Nel brano in questione, “Parzunarella mia” che scorrerà in un momento chiave della pellicola, Pietroni in accordo con Federico De Robertis ha scelto di mantenere le caratteristiche originali della canzone popolare napoletana con un tocco chiaro e ritmicamente sostenuto riuscendo a far percepire il delicato equilibrio tra virtuosismo e sensibilità interpretativa. Il viaggio tra Napoli e New York, centro nevralgico della trama, rappresenta un ponte culturale tra Europa e America e l’approccio musicale di Federico Pietroni riflette perfettamente questa idea di fusione tra culture musicali diverse. Non resta che attendere l’uscita ufficiale di Napoli – New York il prossimo novembre per lasciarsi coinvolgente da un film già carico di emozioni. Federico Pietroni si conferma ancora uno dei protagonisti più interessanti della scena musicale etnica contemporanea, capace di portare la sua esperienza oltre i confini della musica ed unirla al mondo del cinema.

