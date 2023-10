Nasce Gate: una porta per una comunicazione contemporanea

La Buona comunicazione. Questa è la frase che contraddistingue la nascita dell’Associazione culturale Gate, pensata da un gruppo di professionisti livornesi del settore della comunicazione per dare valore ad un modo muovo di approcciarsi ai valori di quella che, a tutti gli effetti, è un’attività intrinseca dell’essere umano.

“È impossibile non comunicare” il famoso assioma della Scuola di Palo Alto, fa da cornice all’idea che questo gruppo ha posto alla base del progetto di Gate.

«Il problema che ci siamo posti – dice il presidente, Riccardo Gabriele, giornalista professionista e membro della Ferpi, a capo di un’agenzia di relazione pubbliche – è come si comunica e con quali modalità. Il nostro primo pensiero è stato guardare all’etica della e nella comunicazione ed alle modalità con le quali si trasmettono i messaggi oggi. Un interesse non solo rivolto alle nuove tecnologie ma anche alla semantica della comunicazione ed alle storture di un comunicare che non sia “buono”».

Uno sguardo attento, appunto ai temi ed ai nuovi linguaggi che attraversano il grande mondo del comunicare ed anche ai cambiamenti che sono in atto visti con l’ottica di chi, quotidianamente, lavora e si confronta con questi problemi. Infatti, i soci fondatori sono professionisti del settore da anni impegnati in progetti di comunicazione.

«Abbiamo da sempre creduto anche nel ruolo sociale e culturale del nostro lavoro – spiega il vicepresidente Marco Maltinti, a capo di un’agenzia di comunicazione social -. L’idea dell’associazione nasce perché siamo convinti che sia il momento per riflettere sui temi del cambiamento del ruolo della comunicazione nella società e nei rapporti tra gli individui che la compongono. Non nascondo che il dibattito sull’intelligenza artificiale, che stiamo studiando, ha accelerato il processo di nascita di Gate».

Fondatori di Gate (e membri del consiglio direttivo) sono anche Giacomo Ciapparelli, titolare di una web agency; Simone Pietra Caprina, a capo di una visual communication agency e Niccolò Gallo, esperto di realtà aumentata. La sede di Gate, in un caratteristico ufficio nel cuore della seicentesca Venezia livornese (dove lavorano insieme i fondatori) sarà il teatro di incontri, dibattiti, sperimentazioni.

«La nostra ambizione – conclude Gabriele – è quella di stimolare il dibattito sulla comunicazione e sul suo mondo, aprendoci ad un livello nazionale, utilizzando canali di divulgazione confronto digitali, ma cercando di recuperare anche la bellezza del rapporto umano diretto, nel quale crediamo molto come veicolo incredibile del messaggio».

www.gate20232.it [email protected]

