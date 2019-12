Nasce il dipartimento Legacoop Toscana formato da 72 cooperative

Il Dipartimento comprende 72 cooperative e 3329 soci per un totale di 22 milioni e mezzo di fatturato (2018) delle imprese aderenti. La responsabile sarà Daniela Vianelli, presidente della cooperativa Itinera di Livorno

Culturmedia Legacoop Toscana, il nuovo Dipartimento di Legacoop Toscana che riunisce le cooperative operanti nei settori della cultura, del turismo e della comunicazione.

72 cooperative, 3329 soci, 356 addetti e un valore complessivo del fatturato (2018) delle imprese aderenti, attive in tutta la Toscana, che si attesta intorno ai 22 milioni e mezzo di euro: è la fotografia del nuovo Dipartimento che è nato ufficialmente questa mattina a Firenze.

L’Assemblea costitutiva di Culturmedia Legacoop Toscana che si è svolta all’Altana di Palazzo Strozzi – un luogo simbolo della vita culturale fiorentina – ha eletto come responsabile del Dipartimento Daniela Vianelli, presidente della cooperativa Itinera di Livorno. Per Daniela Vianelli, neo responsabile del dipartimento “la frammentazione è stata ostacolo sia ad un riconoscimento interno delle opportunità del settore sia alla capacita’ di incidere nelle politiche culturali dei territori. Esistono delle specificità regionali e diversi approcci, ma siamo convinti delle opportunità che possono scaturire da una strategia unitaria di sviluppo del comparto, affermando un ruolo complementare rispetto alle politiche pubbliche, trasversale anche alle dinamiche di rilancio dei territori.

L’idea di fondo alla base della nascita del Dipartimento – con la giornata di oggi giunge a compimento un percorso avviato già da qualche anno – è quella di riunire imprese finora appartenenti a aree distinte, che operano in settori dinamici e innovativi e che occupano una quota rilevante di giovani, valorizzando in maniera trasversale le progettualità espresse dalle diverse realtà e sfruttando al massimo le sinergie tra ambiti differenti ambiti.

Nel corso della mattinata, aperta dai saluti dell’assessore alla cultura del comune di Firenze Tommaso Sacchi e del Direttore di Anci Toscana Simone Gheri, hanno preso la parola, oltre a Daniela Vianelli, Roberto Negrini, presidente di Legacoop Toscana, Claudia Baroncini (Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana), Enrico Conti (IRPET) e Giovanna Barni, presidente nazionale di Culturmedia. Nella seconda metà della mattinata spazio a un intervento di Massimo Bray, Direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Treccani, sul rapporto tra cultura e società.