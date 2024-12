Natale… a lavoro! Auguri da tutti noi!

Per tanti, tantissimi il Natale è un giorno di riposo assoluto da passare lontano dallo stress lavorativo e da gustarsi con la famiglia. Ma per alcuni Natale significa anche lavoro. Come nel caso della squadra Aamps che questa mattina all’alba era già operativa per ripulire al meglio la nostra città. O come nel caso della squadra SVS operativa anche la mattina del 25! Un grazie anche a Jordan Tangheroni operativo presso la Rsd (Residenza Sanitaria per Disabili), agli operatori e operatrici museali al lavoro al Museo della Città di Livorno e a chi lavora il 25 dicembre a Villa Serena.

E voi? Siete anche voi di turno? Inviateci le vostre foto tramite e-mail a [email protected] oppure tramite i nostri social.

