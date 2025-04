Navetta gratuita e taxi scontati per raggiungere Calafuria il 1 maggio

"Raccomandiamo per la sicurezza di tutti di non parcheggiare assolutamente in modo sconsiderato e invitiamo tutti gli ospiti a utilizzare i servizi messi a disposizione per vivere una giornata di festa senza disagi e nel pieno rispetto della viabilità". Leonardo Marradini illustra le novità: la Navetta sarà un servizio continuo che collegherà il parcheggio della Baracchina Azzurra direttamente a Calafuria, andata e ritorno, senza alcun costo per gli ospiti

Dopo le problematiche legate alla viabilità emerse a seguito del grande afflusso del 21 e 25 aprile, ecco che i gestori della discoteca promuovono in occasione del prossimo evento Tulum Tribal Edition, in programma mercoledì 1 maggio dalle 17:00 alle 2, dei servizi speciali. “Invitiamo tutti gli ospiti a utilizzare i servizi messi a disposizione per vivere una giornata di festa senza disagi e nel pieno rispetto della viabilità. Raccomandiamo pertanto, per la sicurezza di tutti, di non parcheggiare assolutamente in modo sconsiderato”. Per agevolare gli spostamenti e l’accesso al locale sono stati quindi attivati nuovi servizi:

– Navetta gratuita: un servizio continuo collegherà il parcheggio della Baracchina Azzurra direttamente a Calafuria, andata e ritorno, senza alcun costo per gli ospiti. Calafuria si accollerà completamente il costo.

– Sconto Taxi: grazie alla convenzione con Radiotaxi Livornese, chi raggiungerà il locale in taxi avrà diritto a uno sconto immediato pari al 15% sul biglietto d’ingresso.

Per prenotare il taxi: 0586 88 33 77.

– Prevendita con TicketSms: a brevissimo sarà attivo anche il servizio di prevendita tramite TicketSms, che permetterà di prenotare comodamente il proprio ingresso. Una scelta pensata per garantire un afflusso più controllato e sicuro, grazie alla limitazione dei posti disponibili.

