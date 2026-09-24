Nel giorno dei suoi 59 anni, Livorno dedica a Igor Protti un largo e una targa allo stadio

Doppio omaggio all’ex numero 10 amaranto: intitolato a Protti il largo davanti all’ingresso principale dell’Armando Picchi e scoperta in Curva Nord una targa dedicata al campione. Stasera alle 20.30 in campo le Vecchie Glorie del Livorno contro l’ASD Bari 93

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Nel giorno in cui avrebbe compiuto 59 anni, Livorno ha scelto di celebrare Igor Protti nel luogo che più di ogni altro racconta il legame tra il campione e la sua città: lo stadio Armando Picchi. Alle 18 è stato intitolato a lui il largo davanti all’ingresso principale dell’impianto. Una dedica semplice e allo stesso tempo carica di significato: “Largo Igor Protti. All’uomo e al nostro campione”. Parole che racchiudono non soltanto il ricordo del calciatore, ma anche quello dell’uomo e del rapporto speciale costruito negli anni con Livorno e con i suoi tifosi. Poco dopo, alle 18.45, l’omaggio si è spostato in Curva Nord, dove è stata scoperta la targa dedicata all’ex numero 10 amaranto. Sulla targa si legge: “In questo stadio migliaia di tifosi hanno potuto ammirare le gesta sportive e il valore umano di Igor Protti, il più grande giocatore della storia del Livorno Calcio”. Due momenti distinti, ma legati dallo stesso filo amaranto: Igor, il suo stadio e la sua Livorno. Un omaggio che ha riportato il suo nome proprio lì dove per anni è stato scandito dai cori della curva e dove le sue reti hanno accompagnato una delle pagine più amate della storia calcistica cittadina. E il ricordo proseguirà anche sul campo. Stasera alle 20.30, infatti, si svolgerà la partita tra le Vecchie Glorie del Livorno e l’ASD Bari 93, un altro appuntamento pensato per ricordare Igor attraverso il calcio, quello sport che per lui e per la città ha rappresentato molto più di una semplice partita.

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