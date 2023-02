Neve alla Valle Benedetta e Montenero, a Nibbiaia e Gabbro. Attivato un mezzo spargisale

La nevicata in collina del 26 febbraio nelle foto dei nostri lettori Enrica Sara Cinzia postate su Fb sotto al nostro articolo e Riccardo che le ha inviate via mail

Il meteorologo livornese Catania: "I primi fiocchi hanno cominciato a scendere intorno alle 15". Sopralluogo della Protezione Civile: la nevicata persiste ma con accumuli non rilevanti. Grazie a tutti i nostri lettori per le foto che state inviando

In collina, alla Valle Benedetta a circa 4-500 metri di quota e a Montenero, a Nibbiaia e a Gabbro il 26 febbraio è arrivata la neve. “Si tratta di neve vera e propria – commenta il meteorologo livornese Lorenzo Catania che si è recato sul posto – i primi fiocchi hanno cominciato a scendere intorno alle 15 con una temperatura tra 0 e 1 grado e raffiche a 100 all’ora”. Da segnalare che il vento ha spostato un palo di segnaletica verticale “Parcheggio” alla Bellana ed è finito sul cofano di un’auto.

Dalla Protezione Civile del Comune di Livorno rendono noto, tramite una nota stampa, che alle ore 18.30 è iniziato un primo sopralluogo tecnico per valutare eventuali criticità: la nevicata persiste ma con accumuli non rilevanti. Già programmato un secondo sopralluogo per le ore 5.30 del 27 febbraio. Un mezzo sgombraneve è stato attivato dalla Provincia e sta operando sulla S.P.5. Inoltre attivato un mezzo spargisale e altri spargisale sono in preallerta. Intanto è confermata fino alle ore 12.00 di lunedì 27 febbraio l’allerta gialla per vento forte.

