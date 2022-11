Neve all’Abetone, sorridono gli sciatori livornesi

Mentre Livorno continua a bagnarsi sotto un bell’acquazzone novembrino che dalle prime ore di questo martedì 22 novembre sta imperversando sulla città, all’Abetone arrivano i primi fiocchi di neve con una bella imbiancata che ha fatto sorridere i tanti livornesi amanti dello sci e dell’inverno in montagna.

Come si vede dalle telecamere posizionate allo Ski Center Ovovia all’Abetone le cui immagini sono trasmesse live dal sito skylinewebcams.com un bel manto di neve sta coprendo le strutture e le strade sia all’Abetone che in Val di Luce e al Cimone.

Un inizio promettente per i tanti livornesi che durante la stagione invernale adorano indossare sci, scarponi e tavole da snowboard.

