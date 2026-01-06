Nevicata alla Valle Benedetta

Foto di Enrica che ringraziamo per la disponibilità

Nevicata alla Valle Benedetta e la Protezione Civile del Comune ha allertato il volontariato per spargere il sale sulle strade. L’invito è di prestare la massima attenzione alla guida. La situazione è monitorata in attesa del bollettino della Protezione Civile Regionale che sarà emesso intorno alle 13.00. Su Instagram abbiamo pubblicato due video, pubblicate le vostre foto sotto al post che abbiamo pubblicato su Facebook.

