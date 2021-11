Nevicata a Gabbro, strade imbiancate

Misericordia di Gabbro impegnata nella ricognizione delle strade del paese e poi nello spargimento di sale, fino a Nibbiaia. Nello scatto (virale) di Alessio Gambini la neve all'Elba

Neve intorno a Livorno, a Gabbro, già dalla serata del 28 novembre, dove la Misericordia di Gabbro è stata impegnata prima nella ricognizione delle strade del paese e poi la mattina seguente nello spargimento di sale lungo le strade del paese fino a Nibbiaia e nell’aiutare, di prima mattina, 5-6 automobilista in difficoltà nel partire a causa dell’asfalto innevato. “La neve fino a stamattina alle 8 circa (29 novembre, ndr) – dicono dalla sede della Misericordia di Gabbro – arrivava a metà scarponcino poi piano piano si è sciolta”. Nelle foto e nel video della Misericordia di Gabbro, che ringraziamo e che potete vedere qui, il momento della nevicata a Gabbro.

Nella foto di Alessio Gambini, che ringraziamo per la foto, foto pubblicata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani, la nevicata nella notte tra il 28 e il 29 novembre sul Monte Capanne, uno dei punti più alti dell’isola dove, fa sapere la Provincia in un comunicato, una squadra di operai provinciali è intervenuta sulla SP 37 del Monte Perone per sgombrare la strada dalla neve caduta durante la notte. In particolare, i mezzi hanno lavorato per liberare il tratto sulla sommità, per circa un chilometro di strada ed evitare la possibile formazione di ghiaccio. Non si sono registrate problematicità particolari sulle altre strade del distretto elbano.