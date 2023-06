(1) Allegati (1) I PROGETTI

Next Generation Livorno, finanziati dal Pnrr 42 progetti

Nell'allegato, che potete consultare cliccando sul bottone celeste sopra al titolo, lo schema dei progetti candidati, finanziati e in corso di finanziamento

Le risorse ottenute in questa fase sono quasi 77 milioni da sommare ai 40 ottenuti da Asa, Casalp e Fondazione Goldoni per un totale di 117 milioni: 42 progetti candidati di cui 39 finanziati e 3 in corso di finanziamento. I settori: digitalizzazione, verde, istruzione e ricerca

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto il punto sui progetti del Comune di Livorno a valere sul PNRR: 42 progetti candidati, 39 progetti finanziati, 3 in corso di finanziamento. Le risorse finanziarie ottenute in questa fase sono quasi 77 milioni di euro (76.98 milioni) suddivisi a seconda delle missioni: Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo € 2.645.256,20, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica € 3.717.000,00, Missione 4 Istruzione e ricerca € 22.305.999,96, Missione 5 Inclusione e coesione €48.310.477,61. “Oltre a questi 76 milioni come città di Livorno abbiamo un plafond di finanziamenti ottenuti dalle nostre partecipate quali Asa, Casalp e Fondazione Goldoni per oltre 40 milioni per un totale di 117 milioni. A fronte di questo lavoro ci dobbiamo giocoforza confrontare con altre realtà a noi vicine per capire se stiamo facendo bene e se andiamo spediti. Non è una gara ma è un termometro per capire se la nostra struttura che lavora tanto ottiene quello che è giusto che ottenga. Attraverso i portali nazionali verificato quello che succede in realtà vicine a noi come Prato, Pisa e Grosseto. I dati ci dicono che, rispetto al nostro dato di 76.98 milioni di euro, il Comune di Pisa è a 69,1, il Comune di Grosseto è a 34,08 e il Comune di Prato è a 62,25 milioni di euro. I nostri progetti sono 42, quelli del comune di Pisa 41, quelli del Comune di Grosseto 25, Prato 39. Questo è il quadro che ci consente di dire che Livorno è a un ottimo livello”.

