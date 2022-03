Nidi e centri d’infanzia, da oggi iscrizioni aperte. Ecco come fare

Per orientamento, informazioni ed assistenza nella compilazione della domanda i numeri 0586-82.09.70 e 82.09.77 saranno attivi dal 16 marzo al 1° aprile dal lunedì al venerdì negli orari 9-13 e 14-17.30 e-mail [email protected]

Mediagallery Ai 941 posti offerti dal Comune si aggiungono poi, per il 9° anno consecutivo, alcuni posti nei nidi privati convenzionati che la Fondazione Livorno riserva alle famiglie più deboli

Dal 21 marzo al 1° aprile possono essere presentate le domande di iscrizione per l’anno educativo 2022-2023 ai servizi educativi 0/3 anni per le bambine e i bambini nati:

• dal 1° settembre 2021 al 1° aprile 2022 (fascia Piccoli);

• dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 (fascia Medi);

• dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (fascia Grandi).

Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente online dalla sezione “Servizi online” di questo sito, Sportello del Cittadino, Servizi Educativi (occorre autenticarsi con SPID, CNS o CIE).

Clicca QUI per l’elenco delle strutture disponibili, con i relativi indirizzi. Nel pdf allegato le stesse strutture sono ordinate per tipologia, età dei bambini e orari.

Per orientamento, informazioni ed assistenza nella compilazione della domanda i numeri 0586-82.09.70 e 82.09.77 saranno attivi dal 16 marzo al 1° aprile dal lunedì al venerdì negli orari 9-13 e 14-17.30 e-mail [email protected].

Per tutte le informazioni dettagliate sui servizi offerti e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione consultare la pagina dedicata nell’area tematica Educazione e Scuola di questo sito, sezione Nidi d’infanzia, Iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni con i relativi allegati, tra cui l’elenco delle strutture suddivise per indirizzo e per tipologia gestionale, età dei bambini accolti e modulo di funzionamento (orari).

L’offerta educativa del Comune di Livorno

“Il Comune di Livorno – spiega la vicesindaca Libera Camici – conferma anche per l’anno educativo 2022/23 una offerta pubblica integrata di servizi 0-3 anni composta da 14 nidi comunali che offrono complessivamente 553 posti, ai quali vanno ad aggiungersi 338 posti presso i 12 nidi privati convenzionati e in uno spazio-gioco privato convenzionato. In totale 941 posti a cui le famiglie possono accedere agli stessi costi (a parità di situazione reddituale, attestata dall’Isee) e con la stessa qualità, in quanto il personale didattico dei servizi privati convenzionati è totalmente inserito nei percorsi di formazione professionale realizzati dal Comune, che controlla e coordina dal punto di vista pedagogico e gestionale, con la supervisione dell’Università di Firenze, tutti i servizi inseriti nell’offerta pubblica integrata”. Ai 941 posti offerti dal Comune si aggiungono poi, per il 9° anno consecutivo, alcuni posti nei nidi privati convenzionati che la Fondazione Livorno riserva alle famiglie più deboli, grazie a uno stanziamento di 130mila euro quale azione positiva di sostegno che va a coprire parzialmente o totalmente (in base all’Isee) la retta privata per questi ulteriori posti che vanno ad aggiungersi a quelli offerti dal Comune.