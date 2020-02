Nigiotti a Domenica In: “Fate l’amore e siate meno acide”

Frecciatina del cantante livornese in diretta Tv su Rai 1 dopo le critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli

Mediagallery La giornalista lo aveva invitato a stare lontano da Sanremo due o tre anni per ripresentarsi successivamente con una canzone giusta. La replica dell'artista

Enrico Nigiotti è stato protagonista di un siparietto che ha tenuto banco nel pomeriggio del 9 febbraio a Domenica In, trasmissione cult di Rai 1 condotta da Mara Venier, e che, come da tradizione il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo, è totalmente dedicata alle canzoni cantate in questi cinque giorni di kermesse musicale.

Tocca all’artista labronico (rivedi la puntata cliccando qui, Nigiotti dal 3:07:40 circa). Mara Venier lo presenta con tanto affetto e lo fa cantare la sua nuova hit “Baciami Adesso”, non premiata, purtroppo dalla classifica finale con un 19esimo posto. Subito dopo l’esibizione c’è lo spazio per le critiche e la parola va ai giornalisti. Selvaggia Lucarelli, dopo aver aspramente criticato Alberto Urso, il giovane cantante uscito fuori dal talent Amici e di forte impostazione lirica, non ha mancato di riservare qualche frase anche a Nigiotti invitandolo a prendersi una pausa da Sanremo e tornare con la canzone giusta. “E’ il discorso che facevamo con Lauro – dice la Lucarelli – la canzone è carina, però non è a misura di quella dell’anno scorso. Ma non è meglio delle volte prendersi una pausa e tornare due o tre anni dopo? Non è meglio aspettare di avere una canzone più bella?”.

A quel punto interviene una signora dal pubblico attaccando la giornalista che “affossa i giovani” che secondo lei starebbe bene “solo con Tina Cipollari”, la commentatrice di Uomini e Donne.

Al termine del battibecco ci pensa il cantante livornese, che sottolinea come la musica si debba ascoltare non raccontare, che non risparmia una frecciatina alla Lucarelli: “Fate l’amore e siate meno acide… e che pa…e!”.