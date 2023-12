Nigiotti alza i calici: presentata la seconda annata del vino “Nonno Hollywood”

Enrico Nigiotti mostra il suo vino davanti al dipinto di Roberto Stagno che immortala "Nonno Hollywood" tra "triangolini" e una tavola imbandita

Seconda annata del vino rosso dedicato al nonno Tommaso che ispirò il cantautore per il brano portato a Sanremo nel 2019. Il cantante livornese: "Nonno Hollywood 2021 rappresenta per me la felicità di portare avanti un ricordo e la mia passione per il vino e lo star bene in compagnia"

di Giacomo Niccolini

Enrico Nigiotti lo sa bene, lo ha cantato proprio nella canzone dedicata a suo nonno che lo ha ispirato anche per scendere in cantina e produrre un vino dedicato a lui: “la ricchezza sta nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente”. E il Nigio la ricchezza non la trova certo in macchinoni, vestiti firmati o oggetti di lusso. Per Enrico la ricchezza si trova in una bella bottiglia di vino, una tavola apparecchiata e tanti amici accanto con cui poter alzare il calice brindando alla vita. “Perché il vino – ricorda il cantautore livornese – è il marito della vita”. Con questo principio lo scorso anno nacque, dalle vigne della tenuta Sapaio di Massimo Piccin, il vino rosso “Nonno Hollywood” composto da Cabernet Franc, Cabernet Sauvigon, Petit Verdot e Merlot in omaggio al nonno Tommaso a cui dedicò anche la canzone di Sanremo nel 2019.

Negli accoglienti locali della Cantina Nardi di via Cambini il cantante ha presentato ufficialmente la seconda annata (2021) del suo vino che da questo venerdì 8 dicembre sarà disponibile alla mescita e all’acquisto proprio nell’enoteca di Massimo Stagno e Nora Nardi nella via degli aperitivi livornese. “Sono felice di presentare questa seconda annata – racconta il cantante a QuiLivorno.it – Chiaramente questa è una passione parallela alla mia carriera di cantautore ma per me è molto importante proseguire questo progetto iniziato ormai qualche tempo fa. Nonno Hollywood rappresenta in primis un ricordo che cerco di portare avanti con amore nei confronti di mio nonno e poi preferisco investire in questo prodotto piuttosto che in altri beni di lusso. Non è certo che mi cambierà la vita ma sicuramente è un ottimo vino e questo mi rende felice e rende felice chi lo beve. Per me la cantina Sapaio è il top che Bolgheri possa offrire. Ed è per questo che ho deciso che il mio vino dovesse essere prodotto proprio qui dai migliori enologi del comprensorio di Bolgheri, tra cui Alessandro Nannelli, che da tempo ormai fa parte della famiglia Sapaio di Massimo Piccin. Sapaio e Volpolo sono due dei miei vini preferiti, pensate che mi chiamavano Volpolino per la mia passione per questa etichetta, e sono fiero che Nonno Hollywood sia “cugino” di questi due grandi vini. Rispetto all’annata 2020 il blend è cambiato in piccolissime percentuali per alcune uve dando ancora più eleganza, struttura ed equilibrio al vino”.

Un’annata, quel del 2021, che gli esperti reputano senza ombra di dubbio una delle migliori delle ultimi dieci anni. Anche per quest’anno le bottiglie prodotte sono poco meno di duemila e distribuite nelle migliori enoteche della provincia di Livorno. L’etichetta è ancora una volta a firma di un grande professionista della grafica che risponde al nome di Aldo Segat, veneto trapiantato a Milano da tempo e già autore delle fortunate etichette, since 2004, di Sapaio e Volpolo (e non solo). “L’etichetta è questa e lo sarà per sempre”, sottolinea Nigiotti.”Questo vino deve essere riconoscibile sin dal lontano, entrando in enoteca deve essere ben visibile e questa etichetta fa si che, anche da fuori, Nonno Hollywood abbia la sua personalità e il suo carattere”.

Per l’occasione, all’interno della cantina Nardi, è stato appeso un dipinto di Roberto Stagno che ritrae proprio un momento conviviale con il vino di Nigiotti in bell’evidenza tra i mitici triangolini, una zuppa e una crostata con due bicchieri pronti per essere riempiti.

Non resta che brindare alla vita con questa seconda annata di Nonno Hollywood, magari con una bella colonna sonora con la voce calda del Nigio pronta a farci ricordare “quanto è bella la campagna e quanto bello bere vino”…

