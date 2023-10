Nigiotti suona per il figlio Maso un omaggio a tutti i nonni

Immagine tratta dal post Ig di Enrico Nigiotti che ringraziamo per la disponibilità

Il titolo del brano che canta è inconfondibile per tutti i fan: Nonno Hollywood. Ad ascoltarlo un ascoltatore speciale: il figlio Maso. Che si chiama come il nonno del cantautore livornese. Un video dolcissimo che in due ore dalla pubblicazione ha ottenuto oltre 11.000 mi piace

Ascoltatore speciale per Enrico Nigiotti che nel giorno della Festa dei Nonni ha pubblicato un video Instagram con il quale fa gli auguri a tutti i nonni. Il titolo del brano che intona è scritto nel post ed è inconfondibile per tutti i fan del cantautore livornese, ovvero Nonno Hollywood. Ad ascoltarlo un ascoltatore speciale: il figlio Maso: “Ho voluto fare un omaggio speciale al mio nonno che porta il suo stesso nome, condividendo amore e musica”. Un video dolcissimo che in due ore dalla pubblicazione ha ottenuto oltre 11.000 mi piace. Non è la primissima volta che Nigiotti si “esibisce” davanti ai figli: a settembre, imbracciando la chitarra, davanti ai gemelli Maso e Duccio ha cantato L’amore è.

Condividi: