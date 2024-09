Nipote lancia un appello per il nonno scomparso

Il post Fb del nipote

"Non ha niente con sé. Si chiama Roberto S. ed ha 83 anni (non li dimostra). Le forze dell’ordine sono state già allertate Se lo vedete, siete pregati di contattare il 112"

A lanciare l’appello è il nipote Tommaso che ha chiesto a QuiLivorno.it di rilanciarlo. L’appello è il seguente: “Mio nonno è uscito di casa in stato confusionale dal quartiere Colline. Indossa scarpe marroni, jeans lunghi, polo della Kappa azzurra/blu e giacchettino blu scuro. Non ha niente con sé. Si chiama Roberto S. ed ha 83 anni (non li dimostra). Le forze dell’ordine sono state già allertate. Se lo vedete, siete pregati di contattare la polizia”.

